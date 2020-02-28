شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تبرأ دول التحالف لدعم الشرعية وتحاكم الرئيس السابق علي صالح واسرتة محاكمه علنية وعلى الهواء مباشرة "في هذه التهمة الخطيرة "تفاصيل جديده" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 07:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وصف الحوثيون ، الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالخائن واتهموه بتدمير صواريخ دفاعات جوية كانت تمتلكها اليمن قبل 15 عاماً استجابة لضغوط أمريكية.

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جاء ذلك في محاسبة جديدة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجل شقيقه " عمار محمد عبدالله صالح" ، على الهواء مباشرة، عبر بث وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أمس ، لمعلومات حول تدمير الدفاعات الجوية اليمنية. وحمّلت ميليشيا الحوثي ، صالح، وأبن أخيه عمار محمد صالح، مسؤولية تدمير صواريخ الدفاعات الجوية للجيش اليمني، قبل 15 عاماً، استجابة للضغوط الأمريكية ومخاوفها من تسرب هذه الاسلحة للقاعدة.

ونشرت وكالة سبأ بنسختها التابعة للحوثيين في صنعاء، نقلاً عن مصدر أمني لم تسمه، تفاصيل إشراف وفد أمريكي على عملية إتلاف وتدمير نحو "1263" صاروخاً متنوعاً من صواريخ الدفاع الجوية ، سام 7 وسام 14 وسام 16، وتدمير قبضات إطلاق الصواريخ المحمولة على الكتف عدد 53، و103 بطاريات صواريخ الدفاعات الجوية.

وقال الحوثيون إن عملية تدمير الصواريخ تمت على دفعتين الأولى في منطقة الجدعان بمأرب عام 2005م، والثانية عام 2009 في قاعدة عسكرية بوادي حلحلان بالمحافظة ذاتها، وأنها جاءت بعد ضغوط من أمريكا ومزاعم بان هذه الصواريخ قد تصل لأيدي القاعدة، رغم رفض قيادات عسكرية في ذلك الحين.

وقالوا ان صواريخ الدفاعات الجوية التي تم تدميرها بالاتفاق بين الولايات المتحدة ومن وصفوهما بـ"الخائن علي عبدالله صالح وأبن أخيه عمار محمد صالح"، كان بإمكانها (تلك الصواريخ) أن تساهم في الدفاع عن اليمن وتحد من المجازر بحق النساء والأطفال.

وعرضت قناة المسيرة التابعة للحوثيين مقاطع فيديو قالت انها لتفجير تلك تلك الصواريخ.

وكان علي عبدالله صالح، قد أبرم كرئيس للجمهورية اليمنية عام 2004م، اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيام الحكومة بإتلاف الصواريخ المحمولة ضد الطائرات مقابل حصول اليمن على تعويض مادي كبير من الولايات المتحدة.