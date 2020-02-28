شكرا لبحثكم عن خبر مدرس في ذمار يقتل زوجته وولده الصغير رميا بالرصاص ثم ينتحر .. والسبب ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم معلم تربوي بمديرية عتمة غربي محافظة ذمار، على قتل زوجته وطفله الرضيع، ثم باشر بقتل نفسه، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها هو وغيره من أبناء الشعب اليمني منذ بدء الحرب العبثية في البلاد.

مصادر محلية قالت لـ"خبر" للأنباء، إن المواطن (م. أ. أ. س. م)، أقدم على قتل زوجته، ثم قتل طفله الرضيع ذا العام والنصف، وأقدم على الانتحار بقتل نفسه بذات السلاح في منطقة بني مقبل بعزلة بلاد الريمي التابعة لمديرية عتمة.

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وأوضحت المصادر، أن الجاني موظف تربوي، وبسبب انقطاع الرواتب لجأ إلى العمل في حراسة مزارع القات بالمنطقة، حيث تدهورت حالته الصحية والمعيشية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعله يُقدم على الجريمة.

وبحسب المصادر فإن هذه الجريمة ليست الأولى في المنطقة، فقد سبقها ثلاث جرائم لأشخاص آخرين خلال عام، منهم من كان يعول من 7 إلى 8 أطفال، وأقدم على ارتكاب نفس الجريمة.

وكانت وكالة خبر رصدت في تقارير سابقة لها عمليات مماثلة، فنقلت خبر إحراق شخصين لنفسيهما في العاصمة صنعاء، وقيام آخر ببيع طفله في ذمار، وقتل أكاديمي لطفلته بصنعاء، في ظل تزايد لمثل هذه الجرائم بفعل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية لدى المواطنين.