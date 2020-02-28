شكرا لبحثكم عن خبر بعد ارتفاع تدفقات التحويلات من العمالة المهاجرة أكثر من تدفقات المعونة الإنسانية..الأمم المتحدة تدرس فتح المجال للعمالة اليمنية المهاجرة في الاسواق الخليجية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد تقرير لخبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن أن تدفقات التحويلات من العمالة المهاجرة أكبر من تدفقات المعونة الإنسانية.
وأشار التقرير الذي ناقشه مجلس الأمن يوم الاربعاء الماضي أن هناك حاجة إلى فتح المجال للعمالة اليمنية في الأسوق الخليجية كما أكد أن العلاقة الاقتصادية القوية لليمن مع الدولة المجاورة له أساسية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وبحسب التقرير فإن مسؤولين في الأمم المتحدة يدرسون خيارات بديلة لتقديم المساعدات لليمنيين من بينها فتح المجال للعمالة اليمنية المهاجرة في الاسواق الخليجية وخاصة السعودية، ورفع القيود التي فرضت مؤخراً على العمال اليمنيين بشكل خاص.
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