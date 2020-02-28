شكرا لبحثكم عن خبر الصين...تحذر من هذه اللعبه لأنها تسمح بابتكارفيروس خطير في العالم الالكتروني. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سحبت الصين من متجر تطبيقات ”آبل“، لعبة شعبية تسمح للاعبيها بابتكار فيروس وهمي ونشره في أنحاء العالم، وفق ما أعلنت الشركة المطورة لها، فيما تحارب البلاد وباء حقيقيا.

وقالت شركة ”نديميك“ التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، إن المستخدمين المقيمين في الصين لم يتمكنوا من تنزيل ”بليغ إنك“ الجمعة، بعدما أمرت هيئة مراقبة الإنترنت بإزالة محتواها ”غير القانوني“.

وأضافت أنه ليس من الواضح إذا كان القرار مرتبطا بتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر.

وقتل هذا الوباء أكثر من 2700 شخص وأصاب 79 ألف شخص إلى الآن، في البر الصيني (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، في حين أن عدد الحالات الجديدة في الصين آخذ في الانخفاض، وتتزايد الإصابات عبر العالم.

وأوضحت الشركة: ”لدينا قدر كبير من الاحترام للاعبينا الصينيين وشعرنا بحزن عميق لمعرفة أنهم لم يعودوا قادرين على ممارسة لعبة بليغ إنك “.

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وأشارت إلى أنها تحاول التواصل مع إدارة الهيئة؛ ”لفهم مخاوفها والعمل معها على إيجاد حل مناسب“.

ولم ترد ”أبل“ ولا هيئة مراقبة الإنترنت على اتصالات لمزيد من التوضيح.

وأطلقت لعبة ”بليغ إنك“ في العام 2012، ويلعبها أكثر من 130 مليون شخص، وفقا لـ“نديميك“.

ولجأ اللاعبون إلى منصة ”ويبو“ المشابهة لـ“تويتر“ في الصين؛ لانتقاد قرار سحب اللعبة.

وكتب أحد المستخدمين: ”أنا ألعب (بليغ إنك) منذ وقت طويل، وأنا غاضب جدا! لقد علّمتنا غسل أيدينا بشكل متكرر وحماية أنفسنا… بصراحة، تعلّمت الكثير عن الأمراض المعدية من هذه اللعبة“