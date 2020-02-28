شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مسؤول إيراني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية الإيرانية، الجمعة، بوفاة مندوب وزارة الزراعة بمدينة ”رودبار“، التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران.

وقالت الوكالة، إن ”المدير العام لوزارة الزراعة بمدينة رودبار المهندس (رضا بور خان علي)، توفي اليوم الجمعة؛ بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد“.

وأضافت أن رضا بور خان علي كان عضوا في اللجنة التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم الجمعة الماضي في إيران.

وفي آخر إحصائياتها حول تفشي الفيروس في البلاد، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات بلغ 34 حالة، فيما وصل عدد المصابين 388 حتى الآن.