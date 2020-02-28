شكرا لبحثكم عن خبر مجلس الأمن الدولي يجدد العقوبات و يمنع الرئيس (علي عبدالله صالح) من السفر ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار قرار مجلس الامن الدولي موجهة من التكهنات حول حقيقة بقاء الزعيم على عبدالله صالح على قيد الحياة ،حينما اقر المجلس في جلسته الثلاثاء المنصرم بتجديد العمل بالعقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام واحد بقرار يحمل الرقم 2511.ونص قرار المجلس على منع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من السفر

وهو الامر الذي اثار استياء البعض وسخريتهم من مجلس الامن في كيفية فرض عقوبات على شخص رحل عن الدنيا ،فيما ذهب اخرون ان تجديد القرار يؤيد رؤية من لايزالون يعتقدون بان الرئيس السابق لايزال حيا حيث لم يم دفنه ولم تنعيه القوات المسلحة حتى الان.

وتضمن القرار تجميد أرصدة وحظر سفر عدة أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.

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وتشمل العقوبات على اليمن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي صالح وقيادات حوثية.

وأثار القرار استياء ورفض شعبي واسع لدى انصار حزب المؤتمر الذي كان صالح يترأسه.

واغتالت مليشيا الحوثي الإرهابية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأمين عام حزبه عارف الزوكا في منزل صالح بالثنية في العاصمة صنعاء، في مطلع ديسمبر من العام 2017.