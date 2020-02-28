شكرا لبحثكم عن خبر 19 قتيلا وجريحا من الحوثيين في مواجهات بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش اليمني، أمس الخميس، مقتل وإصابة عدد من عناصر جماعة الحوثيين، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر إعلام اللواء 101 مشاة في الجيش اليمني، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "مواجهات عنيفة دارت بين الجيش والحوثيين في جبهة العقبة، وسلسلة جبال حام، وجبهة قويحش جنوب غربي الجوف".

وأضاف بأن "القوات تمكنت من إعطاب آليات ودوريات تابعة للحوثيين في جبهتي العقبة وحام".

وأكد "مقتل وإصابة أكثر من 19 عنصراً من الحوثيين خلال المواجهات بينهم قيادات، إضافة إلى خسائر كبيرة في العتاد".