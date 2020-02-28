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19 قتيلا وجريحا من الحوثيين في مواجهات بالجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش اليمني، أمس الخميس، مقتل وإصابة عدد من عناصر جماعة الحوثيين، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع .

وذكر إعلام اللواء 101 مشاة في الجيش اليمني، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "مواجهات عنيفة دارت بين الجيش والحوثيين في جبهة العقبة، وسلسلة جبال حام، وجبهة قويحش جنوب غربي الجوف".

وأضاف بأن "القوات تمكنت من إعطاب آليات ودوريات تابعة للحوثيين في جبهتي العقبة وحام".

وأكد "مقتل وإصابة أكثر من 19 عنصراً من الحوثيين خلال المواجهات بينهم قيادات، إضافة إلى خسائر كبيرة في العتاد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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