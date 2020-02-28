شكرا لبحثكم عن خبر تأييد حكومي للإجراءات السعودية بشأن سلامة المعتمرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعربت الحكومة اليمنية عن وقوفها مع كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة زوار الحرمين الشريفين من انتشار فيروس كورونا.

وعبر وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية، عن تقدير اليمن لجهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين من كافة ارجاء العالم، وخاصة من اليمن التي تحظى بتسهيلات عديدة في ظل الظروف الراهنة في البلد.

وقال ان مثل هذه التدابير تدخل ضمن المصالح الكبرى التي قررها الشرع لحماية المعتمرين من وصول العدوى السريعة الى بعضهم البعض، إذ أن الحرمين يقصدهما المسلمون من كل أصقاع الأرض وحمايتهم واجب شرعي.