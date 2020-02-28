شكرا لبحثكم عن خبر عقب معارك نهم والجوف.. هادي يطيح بمسؤول عسكري كبير في قيادة الجيش ويصدر قراراً جمهورياً بتعيين هذا بديلاً عنه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر ،اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ( 10 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن / صغير حمود عزيز قائد العمليات المشتركة رئيساً لهيئة الأركان العامة ويرقى إلى رتبة فريق.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وبهذا تم الإطاحة بالفريق ركن بحري عبدالله النخعي الذي ظهر بدور باهت خلال معارك نهم والجوف