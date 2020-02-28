شكرا لبحثكم عن خبر ميناء الوديعة يصدر تعليمات بشأن تأشيرات الزيارة والعمل والعمرة ( وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن ميناء الوديعة البري في محافظة حضرموت فرض اجراءات عقابية على مكاتب النقل التي تنقل مسافرين يحملون تأشيرات الزيارة والعمل الجديدة والعمرة. وقال الميناء في بلاغ إن هذا الإجراء يأتي ضمن التدابير الاحترازية المقرة من جانب السلطات السعودية لمواجهة فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الأوقاف إلغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعالة من الدخول إلى أراضي السعودية حالياً.

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