التحالف يستهدف بـ25 غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

الخليج 365 ـ خاص:

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 28/شباط/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ25 غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديريتي المصلوب والغيل بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد جبهات المديريتين، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية والانقلابيين.