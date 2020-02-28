شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات ...الإعلان رسميا عن مصير مديرية الحزم عاصمة الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المركز الاعلامي للقوات الحكومية أن الجيش يخوض معارك متواصلة في هذه الأثناء ضد مليشيات الحوصي في عدة جبهات في محافظة الجوف، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

جديد "الخليج 365" Advertisements وقال المركز أن الحوثيين لم يسيطروا على مديرية الحزم بمحافظة الجوف. وكانت وسائل إعلام تابعة للجماعة الإنقلابية قد أعلنت عن سقوط مديرية الحزم عاصمة محافظة الجيش بايدي مليشياتها.

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