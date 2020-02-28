شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب لقاء لأم صينية اشتاقت لطفلها الذي لم تره قبل شهر بسبب «كورونا» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثقت صورة مؤثرة أغرب لقاء لأم صينية لم ترى طفلها منذ أكثر من شهر ، بسبب عملها كممرضة في أحد المستشفيات التي تعالج مرض "كورونا " القاتل .

جديد "الخليج 365"

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وأظهرت الصورة الأم " جيانج شي أه " وهي تجلس بعيداً بنحو متر على أحد الأرصفة بينما كان زوجها الذي لم تره أيضاً خلال تلك الفترة حاملاً طفلهما بعيداً عنها .

وكانت الأم تمر من جانب منزلها ، فخرج زوجها حاملاً إليها بعض الطعام لتسد به رمقها ، ويحمل إليها طفلها الذي اشتاقت إليه ، بينما فضلت أن تجلس بعيداً عنهما حتى لا تسبب لهما العدوى .

وحظيت الصورة بتداول واسع وسط إشادة بموقف الأم واستغراب لما فعله فيروس " كورونا" بالمجتمع الصيني .