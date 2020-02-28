شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبل قليل ...الاعلان رسميا عن رفع الحظر عن تأشيرات دخول اليمنيين إلى هذه الدولة الخليجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد مختار الرباش بقرب رفع السعودية الحظر عن تأشيرة العمرة لليمنيين. وقال الرباش في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تواصلنا مع قيادة منفذ الوديعة البري والقنصل اليمني بالمنفذ فأكدوا لنا رفع الحظر عن جميع تأشيرات الزيارة، مؤكدا رفع الحظر عن جميع تأشيرات الزيارة وفيز العمل والسماح لهم بدخول أراضي المملكة. جديد "الخليج 365" Advertisements

واختتم بالقول: المنع على تأشيرات العمرة ما زال مستمراً حتى يتم ترتيب طاقم طبي متكامل وإن شاء الله قريباً يُرفع الحظر.

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