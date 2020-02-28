شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو... الرئيس هادي يفاجى الجميع ويطيح قبل قليل بقائد عسكري كبير من منصبه في اهم منصب بالشرعية...ومصادر تكشف السبب "الاسم + الصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطاح الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، قبل قليل بالفريق ركن بحري عبدالله النخعي، من منصب رئيس هيئة الأركان العامة . وإصدار الرئيس هادي قرارا جمهوريا رصده قبل قليل، قضى بتعيين اللواء صغير عزيز قائد العمليات المشتركة رئيساً لهيئة الأركان العامة بدلاً عن الفريق النخعي، ورقى الأول إلى رتبة فريق. جديد "الخليج 365" Advertisements وذكرت مصادر ميدانية في محافظة الجوف أن قرار رئيس الجمهورية، جاء بعد تحقيق جماعة الحوثي لتقدم في جبهات الغيل والصفراء بالمحافظة أمس واليوم.

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