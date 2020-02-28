شكرا لبحثكم عن خبر مناشدة عاجلة من «الصين» للرئيس «هادي» بعد خلف «الإمارات» لوعدها (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه طلاب وطالبات اليمن ، في الصين مناشدة عاجلة للرئيس عبدربه منصور هادي، لإنقاذهم من فيروس كورونا المنتشر في عدد من المدن الصينية .

وقالوا مخاطبين الرئيس هادي في المناشدة التي حصل " أحداث نت " اليوم على نسخة منها : " إن أبناء وطنك، طلاب وطالبات اليمن في الصين يناشدونك ويناشدون الحكومة للأسبوع الثالث على التوالي ،وذلك لما يعانوه بسبب انتشار فيروس كورونا، وازدياد إجراءات الحجر الصحي على عموم مدن الصين، إلا أن تلك المناشدات قوبلت بالتجاهل والاهمال والتقصير في الحفاظ على حياة الطلاب والطالبات اليمنيين في الصين.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة، أعلنت قبل نحو ثلاثة أسابيع ، بأنها ستقوم بإجلاء الطلاب والطالبات اليمنيين في الصين، إلى حجر صحي مؤقت في الإمارات ، وصاحب ذلك الإعلان حملات إعلامية واسعة تشيد بالإمارات وبدعمها لليمن وبوعدها ، وظلت هذه الحملات لأكثر من أسبوعين تكيل المديح والثناء والشكر لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ولبلده، وكان من أوائل المادحين والشاكرين سلطان البركاني رئيس مجلس النواب.

Advertisements

ومؤخراً أعلنت الإمارات خلفها لذلك الوعد ، واتجهت لإنشاء حجر صحي في العاصمة المؤقتة عدن، بالاتفاق مع المجلس الانتقالي، لنقل مواطنيها المصابين بفيروس كورونا، اليه.

وتؤكد مصادر "أحداث نت " أنه منذ ثلاثة اسابيع حزم الطلاب والطالبات اليمنيين في الصين، امتعتهم بناء على طلب من السفارة اليمنية لدى الصين وعلى اعلان الإمارات ، لاجلائهم ولم يحدث شيء، فلا تأكيد عن الاجلاء ولا طريقته والى أي مكان مع اشاعات عن المكان والزمان.

وهذه مناشدتهم للرئيس والحكومة والانتظار والقلق والخوف والضغط النفسي يلازمهم كل لحظة وكل ثانية..