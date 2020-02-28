شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الإعلان عن موعد إجلاء الطلاب اليمنيين من ووهان الصينية إلى الإمارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت سفارة بلادنا في الصين عن موعد إجلاء الطلاب اليمنيين الموجودين في مدينة ووهان، بؤرة وباء كورونا المستجد. وقالت السفارة، إن الإجلاء سيكون إلى دولة الإمارات وسيكون يوم 1مارس2020. ودعت السفارة جميع المتواجدين في المدينة الموبوءة إلى التواصل مع اتحاد الطلاب على رقم عبد الرحمن مقبل (15623906885). وقال إن على الطلاب الحضور إلى المطار الساعة العاشرة من مساء غدا السبت.

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