طبيب يمني أنقذ السعودية من فيروس «كورونا» "الاسم والتفاصيل "

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يزيد بن سلمان - شبوة - أنقذ طبيب يمني المملكة العربية السعودية، من انتشار فيروس كورونا، في أراضيها

حيث قدم الطبيب اليمني المقيم في الصين الدكتور عمار البعداني، أمس الأول مقترح للسلطات السعودية بتعليق مناسك الحج والعمرة بشكل مؤقت خوفاً من تفشي وباء كورونا.

ونشر البعداني هذا المقترح في العديد من وسائل الإعلام ، منها المجلة الطبية .

واليوم أعلنت المملكة العربية السعودية ، تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها ومنعت دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام البطاقة الشخصية باستثناء الموجودين على أراضيها ويرغبون في العودة لبلادهم.

كما علقت السماح بخروج السعوديين إلى دول المجلس بالبطاقة الشخصية مع السماح للسعوديين الموجودين في دول المجلس بالعودة إلى أراضيها.

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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بعد يوم واحد من المقترح الذي نشره الطبيب اليمني، بهذا الخصوص، اعلنت فيه اتخاذ عدة إجراءات مؤقتة تحسبا لتفشي فيروس كورونا بين المعتمرين. كما علقت السلطات السعودية أيضا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس.

في سياق متصل اصدرت وزارة الأوقاف والارشاد قطاع الحج والعمرة في عدن بلاغ هام لكل ملاك وكالات الحج والعمرة. وهذا نصه:

إلى ملاك وكالات الحج والعمرة وإلى شركات الطيران والنقل البري إلى جميع المواطنين، نأمل التنبه إلى أنه تم إلغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعالة.

ويتم منع أي حامل لتأشيرة العمرة من الدخول إلى أراضي المملكة حالياً، حتى استكمال ترتيبات احتياطات السلامة في جميع المنافذ السعودية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وعليه يمنع تحرك أي معتمر باتجاه المملكة في الوقت الراهن وحتى اشعار آخر .