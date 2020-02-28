شكرا لبحثكم عن خبر طالب بصرف الرواتب وتفاجأ بصورته بمختلف أزقة صنعاء كفار من وجه العدالة وتهمه تجعل مصيره الإعدام..الإسم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعت مليشيات الحوثي الانقلابية صوراً تحريضية تصف مدير منطقة معين التعليمية بـ”الخائن والفار من وجه العدالة” بعد مطالبته بصرف مرتبات المعلمين. وجرى تداول صور تحريضية عبر اعلام مليشيات الحوثي وناشطيها على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعوا لملاحقة واختطاف المعلم خالد الأشبط مدير منطقة معين التعليمية الذي وصفته بالخيانة والفار من وجه العداله بعد نشاطه بالمطالبة بصرف مرتبات المعلمين. كما لفقت المليشيات للمعلم الأشبط، تهمة الاشتراك في خلية تابعة لما تسميه “العدوان” كذريعة للإنتقام من مطالبته بمرتبات المعلمين، بعد تعيين قيادي حوثي بدلاً عنه كمديراً للمنطقة التعليمية بمديرية معين واستبعاد الأشبط تعسفياً. وتلجأ مليشيات الحوثي لقمع من يطالبون بمرتباتهم من موظفي بالدولة، بإطلاق تهم الخيانة والطابور الخامس والاختطاف والتعذيب لحملهم على الصمت والتنازل عن مطالبهم المشروعة بمرتباتهم ومستحقاتهم التي تنهبها الجماعة للعام الرابع. ومنذ أغسطس من العام 2016م أوقفت مليشيات الحوثي مرتبات موظفي الدولة وتواصل نهبها، بما فيها مرتبات المعلمين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية قاسية تجعل من توفير متطلبات الحياة معتركاً صعباً وشاقاً، وهو مايضاعف الاحتقان ضد المليشيات وينذر بانتفاضة شعبية للإطاحة بها.

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