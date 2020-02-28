شكرا لبحثكم عن خبر أول يمني يدخل «موسوعة غينيس» للأرقام القياسية بهذا الإنجاز (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخل شاب يمني في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية من خلال ابداعه في لعبة التوازن. وحاز الشاب اليمني محمد عبدالحميد الملقب بملك التوازن على الرقم القياسي بعد مراسلته الموسوعة بعدد من اعماله. ويعد عبدالحميد أول يمني يدخل موسوعة جينيس ( غينيس ) للأرقام القياسية العالمية. ونشر ناشطون يمنيون منشورات تعبر عن اعتزازهم بملك التوازن اليمني.

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