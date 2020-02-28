شكرا لبحثكم عن خبر وصول عشرات الجرحى اليمنيين إلى سلطنة عُمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلة عن وصول العشرات من جرحى الحرب في اليمن إلى سلطنة عُمان للإعلاج.

وقالت المصادر، إن 30 جريح بينهم نساء وأطفال وصلوا الأربعاء إلى مسقط، وهم من مبتوري الأطراف من جرحى الحرب في محافظة تعز.

واضافت المصادر، ان مؤسسة قائد المقاومة في تعز الشيخ حمود المخلافي، هي التي اشرفت على تسفير الجرحى من تعز إلى مسقط.

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واشارت الى ان المخلافي كان في مقدمة استقبال الجرحى في منفذ المزيونة الحدودي وعدد من المسؤولين ورجال الأمن والجيش العُماني والقائمين على المركز العربي للأطراف الصناعية.

واوضحت المصادر ان هذه هي الدفعة الأولى التي سيدشن بها مركز الأطراف الذي أسسه المخلافي بدعم من سلطنة عمان.

وكانت سلطنة عمان قد تكفلت بـ علاج 150 جريح في الهند، وقد تكللت رحلة العلاج بالنجاح.