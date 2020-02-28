شكرا لبحثكم عن خبر الجوف اشتداد المعارك في أهم مديريات محافظة الجوف (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية ان قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في عدة جبهات بمحافظة الجوف، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

واشار الى إن «أبطال الجيش الوطني هاجموا مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبهات الصفراء والمحزمات جنوبي غرب محافظة الجوف، وألحقوا خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات».

وتزامنت المعارك مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت عربات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في واحدة من أهم مديريات محافظة الجوف، وهي مديرية الغيل بالاضافة الى استهداف المليشيات في جبهات المحزمات والجرشب، مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وفي جبهة العقبة بمديرية خب الشعف، اشتدت المواجهات أمس بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي ، وسقط فيها عدداً من عناصر المليشيات بين قتلى وجرحى.