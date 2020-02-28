شكرا لبحثكم عن خبر رئيس اركان هادي الجديد .. ليس لديه مؤهل عسكري عالي وشارك في حرب94 .. " السيرة الذاتية كما وردت" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - السيرة الذاتية الرئيس هيئة الاركان العامة الفريق صغير حمود احمد حمود بن عزيز

من مواليد 1967م ولد في مقام بن عزيز عزلة العمشية ذو صميم سفيان مديرية حرف سفيان محافظة عمران.

- متزوج . اب ل 6 اولاد و3 بنات اكبرهم فارس .

- المؤهلات العلمية والدراسية : -

- اكمل دراسته الاساسيه في مقام بن عزيز واكمل دراسته الثانويه والجامعيه في صنعاء اثناء عمله في القوات المسلحة ومجلس النواب .

- حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال

- التحق بالخدمه العسكرية في الحرس الجمهوري في عام 1983 ميلادي

- ترقى الى رتبة الملازم الثاني عام 1990م .

- حصل على رتبة العميد في عام 2007 م .

- المناصب التي تقلدها :-

- تقلد عدة مناصب عسكرية كان اخرها رئيس عمليات ونائب كبير المعلمين بمعسكر طارق بن زياد الحرس الجمهوري .

- من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في مديرية حرف سفيان .

- انتخب عضوا لمجلس النواب في عام 1997م .

- اعيد انتخابه في الدورة اللاحقة لمجلس النواب في عام 2003م.

- مثل اليمن في عدة مؤتمرات وندوات في الدول العربيه والاجنبية .

- شارك في الدفاع عن الوحده في الحرب ضد الانفصال عام 1994م .

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- نائب رئيس هيئة الاركان العامة

- رئيس فريق الحكومة في لجنة إعادة انتشار بالحديدة

- قائد العمليات المشتركة

- رئيس هيئة الاركان العامة

حصل على عدة شهادات وجوائز منها : -

1 - حاصل على شهادة امن وقائي عام 1984م من منظمة التحرير الفلسطينية .

2 - حاصل على شهادة قوات الصاعقة عام1986من الحرس الجمهوري .

3 - حاصل على شهادة معلمين قوات خاصة من الامن المركزي

4 - حاصل على شهادة التنظيم وشئون الافراد عام 1989م من المعهد الوطني.

5 - حاصل على شهادة قادة بطاريات مدفعية عام 1991 م من الحرس الجمهوري .

6 - حاصل على شهادة قادة كتائب مشاه عام 1992 م من معهد الثلاياء لتأهيل القادة .

7 - حاصل على اثنى عشر شهادة في مجال تعلم اللغه الانجليزيه من معهد يالي .

8 - حاصل على وسام الخدمة وسام الواجب .

9 - حاصل على اثني عشر شهادة تقديرية من (( رئاسة الجمهورية - قيادة الحرس الجمهوري سابقا - اللجنة العليا للانتخابات - ومن عدة منظمات محلية وعربية واجنبية مدنية ))

_عضوا في مؤتمر الحوار الوطني وعضو مؤتمر الرياض

وآخرها توليه منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني

وقد سجل التاريخ للشيخ صغير النصيب الأكبر في قتال الحوثيين وقدم العشرات من أقاربه وأعوانه