شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من هو صغير بن عزيز الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

الخليج 365 ـ عدن

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق قرارًا بتعيين الفريق صغير بن عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة، ويرأس الفريق بن عزيز فريق الحكومة في لجنة إعادة انتشار بالحديدة.

فيما يلي السيرة الذاتية للفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة:

– أكمل دراسته الأساسية في مقام بن عزيز وأكمل دراسته الثانوية والجامعية في صنعاء أثناء عمله في القوات المسلحة و مجلس النواب .

– حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال

– التحق بالخدمة العسكرية في الحرس الجمهوري في عام 1983 ميلادي.

– رقى إلى رتبة الملازم الثاني عام 1990م .

– حصل على رتبة العميد في عام 2007.

– المناصب التي تقلدها :-

– تقلد عدة مناصب عسكرية كان آخرها قائدًا للعمليات المشتركة ورئيسًا للعمليات ونائبًا لكبير المعلمين بمعسكر طارق بن زياد الحرس الجمهوري.

– من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في مديرية حرف سفيان .

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– انتخب عضوا لمجلس النواب في عام 1997م

- أعيد انتخابه في الدورة اللاحقة لمجلس النواب في عام 2003م.

– مثل اليمن في عدة مؤتمرات وندوات في الدول العربية والأجنبية .

– حصل على عدة شهادات وجوائز منها :-

1 – حاصل على شهادة أمن وقائي عام 1984م من منظمة التحرير الفلسطينية .

2 – حاصل على شهادة قوات الصاعقة عام1986من الحرس الجمهوري .

3 – حاصل على شهادة معلمين قوات خاصة من الأمن المركزي.

4 – حاصل على شهادة التنظيم وشئون الأفراد عام 1989م من المعهد الوطني.

5 – حاصل على شهادة قادة بطاريات مدفعية عام 1991 م من الحرس الجمهوري.

6 – حاصل على شهادة قادة كتائب مشاة عام 1992 م من معهد الثلايا لتأهيل القادة.

7 – حاصل على اثنتي عشر شهادة في مجال تعلم الانجليزية من معهد يالي.

8 – حاصل على وسام الخدمة + وسام الواجب .

9 – حاصل على اثنتي عشر شهادة تقديرية من (( رئاسة الجمهورية – قيادة الحرس الجمهوري سابقا – اللجنة العليا للانتخابات – ومن عدة منظمات محلية وعربية واجنبية مدنية )).

_ عضوا في مؤتمر الحوار الوطني وعضو مؤتمر الرياض و قائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة ورئيسًا لهيئة الأركان العامة وذلك بعد إصدار الرئيس هادي، اليوم الجمعة، قراراً بتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة.