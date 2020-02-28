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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. مؤسسة المياه تطمئن المواطنين بسلامة مياه الشرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
طمأنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين بشأن سلامة مياه الشرب المنتجة من حقول المياه الممونة لمديريات عدن.
ووفق وكالة "سبأ" أوضح مدير إدارة المختبر بمؤسسة مياه عدن المهندس سالم بن بريك أن الفرق المختصة أجرت فحوصات على عينات من مياه الشرب تم أخذها من خزان حقل بئر ناصر والمناصره وحقل بئر أحمد، للتأكد من نسبة الفلور فيها، وأظهرت النتائج أن النسبة 1.22 من حقلي بئر ناصر والمناصره و 1.30 من حقل بئر أحمد، وهي نسبة مسموحة وفقاً لمقاييس منظمة الصحة العالمية التي تسمح بأقل من 1.5 مليجرام لكل لتر مياه.
ونفت مؤسسة مياه عدن، صحة الأخبار المغلوطة المتداولة ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية التي زعمت بارتفاع نسبة الفلور في مياه الشرب المنتجة من حقول المياه الممونة لعدن إلى أعلى من النسبة المسموح بها حسب مقاييس منظمة الصحة العالمية والمقاييس اليمنية، وذلك بحسب دراسة أجرتها مجموعة من أكاديميي جامعة عدن.
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