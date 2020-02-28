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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل واستثنائي من شرطة سلطنة عمان بسسب انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شرطة عُمان السلطانية✔@RoyalOmanPolice
نظرا للانتشار الذي تشهده دول العالم لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).
تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين الكرام والأشقاء مواطني دول مجلس التعاون بأنه سيتم تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة
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نظرا للانتشار الذي تشهده دول العالم لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice)
تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين الكرام والأشقاء مواطني دول مجلس التعاون بأنه سيتم تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة pic.twitter.com/izvwHVOXBj
نظرا للانتشار الذي تشهده دول العالم لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).
تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين الكرام والأشقاء مواطني دول مجلس التعاون بأنه سيتم تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة pic.twitter.com/izvwHVOXBj
Advertisements— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 28, 2020
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نظرا للانتشار الذي تشهده دول العالم لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 28, 2020
تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين الكرام والأشقاء مواطني دول مجلس التعاون بأنه سيتم تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة pic.twitter.com/izvwHVOXBj
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