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قرار عاجل واستثنائي من شرطة سلطنة عمان بسسب انتشار فيروس كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - شرطة عُمان السلطانية@RoyalOmanPolice

نظرا للانتشار الذي تشهده دول العالم لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).
تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين الكرام والأشقاء مواطني دول مجلس التعاون بأنه سيتم تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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