شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف قبل قليل عن اللحظات الأخيرة قبل مقتل وحرق الكويتي الحميدي الرشيدي..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت، أن الجثة المتفحمة، التي عثر عليها في ”داركيل“ بر رحية، تعود إلى المفقود الحميدي شايم الرشيدي (69 عاما)، الذي فُقد قبل عدة أيام في إحدى المناطق البرية، وانقطعت أخباره عن عائلته بعد مغادرته لأحد المخيمات التي تعود لأصدقائه.

وعثرت الأجهزة الأمنية في الكويت، أمس الخميس، على جثة متفحمة في منطقة كبد، لم يعرف في البداية هويتها، قبل أن تكتشف وزارة الداخلية أنها تعود للمفقود الرشيدي.

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وذكرت الوزارة، في بيان عبر حسابها على ”تويتر“، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تقوم بتكثيف تحرياتها للتوصل إلى الجناة.

بدورها، ذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية، نقلا عن مصادر، أن ”المفقود الرشيدي تعرض للضرب والقتل العمد، ثم أحرقت جثته لطمس معالم الجريمة؛ لأسباب لا تزال مجهولة“.

وكشف المصدر عن استدعاء أحد أصدقاء المجني عليه، والذي كان يتردد على خيمته، كما ضُبط شخصان بنغلاديشيان للتحقيق معهما؛ لعلاقتهما به، في الأيام القليلة الماضية.

وتابع أن الضحية تعرض للضرب المميت قبل أن يتم حرق جثته، حيث عثر عليها على بعد 2 كم من مركبته رباعية الدفع، التي عثر عليها أيضا قبل ساعات، حيث جرى توقيف عدد من المشتبه بهم.

وقال المصدر، إن الشخصين البنغلاديشيين، يعملان راعيي أغنام في المنطقة ذاتها، ويخدمان عليه أحيانا، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرا مراقبة مثبتة على بقالة متنقلة، ويشتبه بتورطهما بدافع السرقة.

وسبق أن عثرت الأجهزة الأمنية على أداة حادة وآثار دماء في سيارة المجني عليه، كما كانت هناك آثار تمزق متعمد في خيمته، إضافة إلى دماء متناثرة عليها.