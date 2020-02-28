شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الرئيس هادي يصدر قبل قليل قرار جمهوربا هو الاول من نوعه منذ 5 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements صدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا بتعيين صغير حمود بن عزيز رئيسا لهيئة الاركان وترقيته لرتبة فريق ويعد القرار الاول من نوعه باعادة رحال الدولة ورحال الرئيس الراحل علي عبد الله صالح

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