شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق هذا هو أول رئيس دولة يتم وضعه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا ( تعرف عليه ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضعت منغوليا رئيس بلادها في الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب مخاوف الفيروس المستجد.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية إن الرئيس خالتما باتولغا وضع في الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشي جينبينغ، حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.

جديد "الخليج 365"

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وأعلنت البحرين، الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 36 شخصا.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة.

وفي سلطنة عمان ارتفع عدد المصابين بفيروس كورنا إلى 6 أشخاص.

وفي لبنان، ذكرت السلطات أنها رصدت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير، كلها وصلت من إيران.

وأعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، محمد علي وكيلي، الجمعة، إصابة 4 من أعضاء البرلمان بفيروس كورونا من أصل 30 شخصا أجروا فحوصات طبية حتى الآن، دون ذكر أسمائهم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وفي الصين ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2788، بينما وصلت حالات الإصابة بالفيروس إلى 78824.

وأعلنت ليتوانيا وهولندا ونيجيريا وبيلاروسيا ونيوزيلندا، عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بها.