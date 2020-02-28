شكرا لمتابعة خبر عن حتى لو كنت ستموت جوعا، فلا تناول الطماطم اذا كان مستورد من هذا البلد لأنه سيقضي عليك وعلى كل افراد عالتك بسرعة البرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المملكة تعلن رسميا رغبتها في اجلاء مواطنيها المقيممين في إيران..والمواطنين يصعقون الملك ويرفضون مغادرة ايران ويؤكدون انهم يفضلون الموت على العودة الى بلادهم عصام تليمة يحسم الجدل ويقطع الشك باليقين بشأن وفاة الداعية الشهير يوسف القرضاوي ..والسلطات المصرية تطلق سراح ابنته الجوازات السعودية تباغت الجميع وتمنع المغتربين من السفر حتى لو كانت لديه تأشيرة خروج وعودة واقامته نظامية ..والسبب صادم شاهد أشجع حيوان في العالم.. هاجم أسود مفترسة ونمور شرسة رغم صغر حجمه ولكن وحينما أوشك على افتراسها انقلبت الأمور رأساً على عقب والنتيجة صادمة! (فيديو)

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