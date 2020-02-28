شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : قرار جمهوري بتعيين اللواء الركن / صغير حمود عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة ويرقى إلى رتبة فريق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 04:23 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

صدر ،اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ( 10 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن / صغير حمود عزيز قائد العمليات المشتركة رئيساً لهيئة الأركان العامة ويرقى إلى رتبة فريق.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

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