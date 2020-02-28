شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : اندلاع معارك هي الاعنف منذو بداية الحرب و..رسميا هذا هو مصير مدينة الحزم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 04:48 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن المركز الاعلامي للقوات الحكومية أن الجيش يخوض معارك متواصلة في هذه الأثناء ضد مليشيات الحوصي في عدة جبهات في محافظة الجوف، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

أقرأ أيضا :

Advertisements

يحدث الآن في جبهات الجوف ..احتدام المعارك و سيطرة مفاجأة لهذا الطرف بعد مواجهات ضارية شمالي شرق مدينة الحزم !!

قائد العمليات المشتركة و رئيس هيئة الأركان العامة و رئيس لجنة إعادة انتشار بالحديدة.."السيرة الذاتية للفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة"

وقال المركز أن الحوثيين لم يسيطروا على مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وكانت وسائل إعلام تابعة للجماعة الإنقلابية قد أعلنت عن سقوط مديرية الحزم عاصمة محافظة الجيش بايدي مليشياتها.

