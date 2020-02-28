شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مرعب وتحذير من الصين ..فيروس كورونا وصل دول الخليج، إذا هو موجود ومنتشر في اليمن وهذا سبب عدم اكتشافة ! وننصح الجميع بالقيام بهذا الاجراء العاجل !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 04:59 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

فيروس كورونا وصل دول الخليج، إذا هو موجود ومنتشر في اليمن وسبب عدم اكتشافه إلى الآن هو قلة الامكانيات الحكومية واستهتار البعض من المواطنين.

عليكم بغسل اليدين عقب لمس أي شيء وعدم الاحتكاك بالآخرين إلا للضرورة وعدم البقاء في الأماكن العامة التي توجد بها تجمعات كبيرة.



اعزلوا أنفسكم وقوّوا المناعة بأكل الخضروات وشرب الماء الساخن.

أقرأ أيضا :

قائد العمليات المشتركة و رئيس هيئة الأركان العامة و رئيس لجنة إعادة انتشار بالحديدة.."السيرة الذاتية للفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة"

Advertisements

يحدث الآن في جبهات الجوف ..احتدام المعارك و سيطرة مفاجأة لهذا الطرف بعد مواجهات ضارية شمالي شرق مدينة الحزم !!

أصحاب ووهان استهتروا بتحذير السلطات الصينية من خطر انتشار الفيروس بشكل سريع وفي النهاية ١٤ مليون مواطن تحت الإقامة الجبرية ٧٧ ألف في العناية المركزة ومراكز العلاج وثلاثة متوفي حتى الآن.

بامكان اليمنيين تجنب انتشار الفيروس الذي ينتشر بسرعة البرق من خلال الوقاية، تجنبوا الالتقاء بالآخرين بدون وسائل وقاية.

الفيروس إذا ما انتقل إليك مباشرة سيموت في الهواء الطلق خلال يومين وينتهي أمره.

الذي تظهر عليه أعراض الفيروس لا سمح الله من دوار وارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة التنفس عليه عدم الاحتكاك بأسرته والذهاب فورا إلى المستشفى وإشعار الممرضين في الطوارئ بأنه قد يكون مصاب بفيروس #كورونا ليتخذوا الوسائل المناسبة حتى لا ينقل إليهم العدوى الشخص الذي يصاب، لا عد يصيب الآخرين ووجب عليه أن يحذّر كل من يقترب إليه أي حد من كبار السن أو ممن يشكوا من الآلام وأمراض أخرى مثل السكر والقلب والضغط وغيره، عليه أن يلزم البيت ويتجنب الاحتكاك بالآخرين كما يجب عليه أن يحافظ على صحته ويقوي مناعته بتناول الخضروات و الفواكة لاسيما البصل والثوم والبرتقال والليمون وشرب السوائل الساخنة بالإضافة إلى المحافظة على تدفئة المكان لإن الفيروس ينتقل بسهولة في حال الرطوبة أو ضعف المناعة.

نتمنى السلامة للجميع

طالب يمني في الصين

