شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن في جبهات الجوف ..احتدام المعارك و سيطرة مفاجأة لهذا الطرف بعد مواجهات ضارية شمالي شرق مدينة الحزم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 04:06 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تجددت ضراوة المعارك العسكرية بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الانقلاب الحوثية، عشية قصف مدفعي وتدخل جوي لتحالف دعم الشرعية، في جبهات محافظة الجوف، جنوبي شرق البلاد.

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وتركزت المعارك في في جبهة العقبة، شمالي شرق مدينة الحزم، عقب محاولة تسلل فاشلة للمليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش في الجبهة، إلا انها باءت بالفشل امام صمود الابطال مسنودين بقصف مدفعي واعطاب مدفعية قتالية وتعزيزات للجماعة.

وامتدت المواجهات بين الطرفين على الجبل الأحمر، بسلسلة جبال حام، الواقعة شمال مديرية المتون، وتكبدت خلالها الجماعة الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وهاجمت قوات الجيش مواقع تمركز المليشيات في جبهات الصفراء والمحزمات جنوبي غرب محافظة الجوف، وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

وترافقت المواجهات مع غارت تحالف دعم الشرعية، على مواقع وتسعزيزات المليشيات في جبهات الغيل والمحزمات والجرشب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجماعة وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

