شكرا لبحثكم عن خبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فيما لي أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي: أسعار صرف الريال في العاصمة المؤقتة عدن: الدولار أمريكي شراء: 657 بيع: 663 ريال سعودي شراء: 173 بيع: 174 درهم إماراتي شراء: 174 بيع: 175 Advertisements أسعار صرف الريال في صنعاء: دولار أمريكي شراء: 598 بيع: 600 ريال سعودي شراء: 157.8 بيع: 158.2 درهم إماراتي شراء: 158.8 بيع: 159.2

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