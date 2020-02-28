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آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الجمعة

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يزيد بن سلمان - شبوة - فيما لي أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي:

 أسعار صرف الريال في العاصمة المؤقتة عدن:

 الدولار أمريكي

شراء: 657

بيع: 663

 

ريال سعودي

شراء: 173

بيع: 174

 

درهم إماراتي

شراء: 174

بيع: 175

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أسعار صرف الريال في صنعاء:

 

دولار أمريكي

شراء: 598

بيع: 600

 

ريال سعودي

شراء: 157.8

بيع: 158.2

 

درهم إماراتي

شراء: 158.8

بيع: 159.2

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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