شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: مقتل "العوبلي " في العاصمة المؤقتة عدن .. ومصادر تكشف الأسباب الرئيسية ومن وراء ذلك .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية لمراسل " وطن الغد " ، بأن الناشط الحقوقي عصام العوبلي، قتل في العاصمة المؤقتة عدن ، برصاص عنصر من مليشيات الحزام الامني المدعومة إماراتياً.

وبحسب المصادر ، فإن الناشط الحقوقي "العوبلي" لقي حتفه جراء تنبيهه لعنصر مسلح تابع لمليشيات الحزام الأمني، بعدم قيادة طقم عسكري بسرعة جنونية ، حفاظاً على ارواح المارة. وأضافت المصادر أن مشادات كلامية وقعت أثناء نصيحة العوبلي ، لذلك العنصر، بشأن سرعة طقم عسكري في منطقة العريش بمديرية خور مكسر ، أدت إلى اشهار الأخير لسلاحه وإطلاق النار على الأول ، فأرداه قتيلاً في الحال.

وأشارت إلى أنه تم نقل جثة القتيل الى مستشفى البريهي بعدن.