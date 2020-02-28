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شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: مقتل "العوبلي " في العاصمة المؤقتة عدن .. ومصادر تكشف الأسباب الرئيسية ومن وراء ذلك .. صورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية لمراسل " وطن الغد " ، بأن الناشط الحقوقي عصام العوبلي، قتل في العاصمة المؤقتة عدن ، برصاص عنصر من مليشيات الحزام الامني المدعومة إماراتياً.
وبحسب المصادر ، فإن الناشط الحقوقي "العوبلي" لقي حتفه جراء تنبيهه لعنصر مسلح تابع لمليشيات الحزام الأمني، بعدم قيادة طقم عسكري بسرعة جنونية ، حفاظاً على ارواح المارة. وأضافت المصادر أن مشادات كلامية وقعت أثناء نصيحة العوبلي ، لذلك العنصر، بشأن سرعة طقم عسكري في منطقة العريش بمديرية خور مكسر ، أدت إلى اشهار الأخير لسلاحه وإطلاق النار على الأول ، فأرداه قتيلاً في الحال.
وأشارت إلى أنه تم نقل جثة القتيل الى مستشفى البريهي بعدن.
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