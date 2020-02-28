شكرا لبحثكم عن خبر المليشيا الحوثية تحول سوقاً في الحديدة إلى مقبرة لدفن قتلاها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر محلي لـ "الثورة نت" أن مليشيا الحوثي الإنقلابية بسطت الأثنين الفائت على أحد الأسواق القديمة، بمحافظة الحديدة، وحولته إلى مقبرة لدفن قتلاها.
وأوضح المصدر، أن قيادات لجماعة الحوثي استولت على أرضية السوق القديم الواقع بشارع الستين بمديرية الحالي، واستقدمت جرافات هدمت وجرفت السور، بعد تهجيرها للباعة والبساطين .
وأشار المصدر إلى أن المليشيا الانقلابية قامت بإنشاء سوراً حديثا على موقع السوق، الذي تعود ملكيته للدولة، وأعلنته مقبرة خاصة جديدة بها لدفن صرعاها، ممن غررت بهم من أبناء المحافظة، الذين تسوقهم إلى محارق الموت، في مختلف جبهات الحديدة.
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