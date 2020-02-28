شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حكومي: مشاورات الأردن الحاسم النهائي لقوائم تبادل الأسرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع مصدر حكومي، أن تفضي المشاورات القائمة في الأردن بين ممثلي الشرعية وممثلي الجماعة الحوثية إلى حسم نهائي لقوائم الأسرى والمختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق الأخير، وعددهم أكثر من 1400 شخص من الطرفين.

ونقلت صحيفة" الشرق الاوسط" عن مصدر حكومي مطلع على سير المفاوضات قوله، أن هناك تفاؤلا بأن يتم التوصل إلى إقرار الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في قائمة نهائية رغم العراقيل الحوثية المستمرة في هذا الجانب، بحسب تعبيره.

وأوضح أن ميسري النقاشات في مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث يبذلون جهودا متواصلة لتذليل نقاط الخلاف حول قوائم الأسماء التي تحاول الجماعة الحوثية التلاعب بها.

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ولم يحدد المصدر موعدا نهائيا للتوصل إلى إنجاز القوائم والموافقة عليها، لكنه توقع أن يتم التوصل إلى ذلك في أقرب وقت بعد تجاوز الخلافات على الأسماء المقدمة من الطرفين.

وكانت الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية توصلتا في العاصمة الأردنية عمان إلى اتفاق يشكل انفراجا جزئيا في ملف تبادل الأسرى والمعتقلين بعد نحو أسبوع من استئناف المشاورات حول هذا الملف.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الفريق الحكومي المفاوض ماجد فضائل أن الاتفاق المرحلي من شأنه أن يقود في النهاية إلى الإفراج عن الكل مقابل الكل.