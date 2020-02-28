شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تقصف القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يافع نيوز – الحديدة – خاص. قال مركز إعلام ألوية العمالقة الجنوبية أن مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الايرانية في اليمن، قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة. ونقل عن مصادر محلية في الدريهمي قولها أن المليشيات قصفت القرى السكنية بالقذائف المدفعية منها قذائف الهاون عيار 120 بشكل همجي. وأضافت المصادر أن المليشيات قامت بإطلاق النار على القرى السكنية في أطراف المدينة مستخدمة الأسلحة المتوسطة، كما استهدفت مزارع المواطنين بشكل مكثف. Advertisements وذكرت المصادر أن عمليات القصف والإستهداف سببت حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين والسكان في المديرية لاسيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها اليومية للهدنة الأممية باستهداف وقصف القرى السكنية ومزارع المواطنين ، حيث سقط جرائها آلاف الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية في أواخر العام الماضي.

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