شكرا لبحثكم عن خبر قوات التحالف تدمر طائرتين حربيتين للحوثيين "وقتل ايرانيين في هذه المحافظة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات التحالف العربي، من تدمير طائرتين حربيتين، وقتل خبراء إيرانيين ومهندسين، عقب شن غارات على قاعدة طارق الجوية في مدينة تعز.

وقال العقيد عبدالباسط البحر، إن مقاتلات التحالف أغارت يوم أمس على قاعدة طارق الجوية، جوار مطار تعز الدولي بضربتين موفقة وناجحة أصابت الهدف بدقة.

وأكد أن الغارات أعطبت طائرتين حربية كان العدو المتمثل بالمليشيات الحوثية المتمردة المدعومة ايرانيا يحاول تجهيزهن بواسطة خبراء أجانب، لاستمرار واطالة حربه وعدوانه على الشعب اليمني والامن القومي العربي والامن والسلم العالمي.

كما أدت الغارات بحسب البحر إلى مقتل واصابة مهندسين وعناصر مقاتلة حوثية كانوا بالقرب من الطائرتين المستهدفة.