شكرا لبحثكم عن خبر الفنان الساخر" الاضرعي " يتوقف عن برنامجه الرمضاني "غاغة" لهذا العام ... وهذا هو السبب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامیة، إن الفنان الیمني الساخر، محمد الاضرعي، طریح الفراش ویعاني من اصابة قد تجبره على توقف برنامجة التلفزیوني الرمضاني "غاغة" لهذا العام .

واضافت المصادر، ان الأضرعي أصیب بكسور في قدمه مشیرة إلى ان برنامجة "غاغة" الرمضاني قد یتوقف لهذا الموسم

ومحمد الأضرعي احد الإعلامیین البارزین الذین یواجهون ملیشیا الحوثي الإنقلابیة إعلامیا، واستطاع أن یعري الحوثیین فكریا ویفضح اكاذیبهم

وغادر الأضرعي الیمن إلى السعودیة، وذلك بعد ان تعرض للكثیر من الاعتداءات والتعسفات من قبل جماعة الحوثي الإنقلابیة