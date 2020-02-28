شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يدك آليات قتالية شرق صنعاء وجميح يكشف سبب انتشار صور قتلى المليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دمرت قوات الجيش الوطني، آليات قتالية تابعة لمليشيات الانقلاب الحوثية، عند البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، شمالي البلاد.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني أطقم قتالية للمليشيات الحوثية، شرق جبل صلب بجبهة نهم شرقي صنعاء.

وأسفر القصف المدفعي عن تدمير ثلاثة أطقم للحوثيين، وقتل وجرح كل من كان على متنها.

إلى ذلك، اعتبر سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو، الدكتور محمد جميح، ان السبب الحقيقي لنشر الجماعة الموالية لطهران صور قتلاها هو لتكريس عقلية الثأر لتجنيد المزيد من المخدوعين.

وقال جميح في تغريده على" تويتر" يوهم الحوثيون الناس أنهم بنشر صور قتلاهم إنما يكرمون "الشهداء"، ويفاخرون بهم.

واضاف الحقيقة أنهم بمثل تلك الأفعال يريدون تكريس عقلية الثأر لدى اليمنيين، لتجنيد المزيد-من المخدوعين-في الحرب، وإذكاء جذوة صراعات الإخوة ليبقى كاهنهم المختبئ هو الطرف الأقوى، جرياً على منوال أئمته الغابرين.