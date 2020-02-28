شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية الأمريكية: إيران مستمرة في إرسال أسلحة متقدمة للمليشيا الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن إيران تواصل إرسال أسلحة متقدمة بما فيها أجزاء صواريخ وطائرات مسيرة إلى مليشيا الحوثي المتمردة.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها مساء الثلاثاء أن مليشيا الحوثي الانقلابية تستخدم الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية في السعودية.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الهدف من إرسال إيران الأسلحة إلى المليشيا المتمردة هو زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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ويأتي بيان الخارجية الأميركية بعد أن تحدث المندوب الأميركي في مجلس الأمن، رودني هانتر، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي مؤكدا إن إيران مستمرة في مد مليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية.

وأوضح هانتر أن المليشيا أطلقت هذه الصواريخ على أهداف داخل الأراضي السعودية، مضيفا أن ممارسات طهران وانتهاكاتها للقرارات الدولية تقوض السلام في اليمن.