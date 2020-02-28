شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن موعد إجلاء الطلاب اليمنيين من ووهان الصينية إلى الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 الخليج 365 ـ عدن Advertisements أعلنت سفارة بلادنا في الصين عن موعد إجلاء الطلاب اليمنيين الموجودين في مدينة ووهان، بؤرة وباء كورونا المستجد. وقالت السفارة، إن الإجلاء سيكون إلى دولة الإمارات وسيكون يوم 1\مارس\2020. ودعت السفارة جميع المتواجدين في المدينة الموبوءة إلى التواصل مع اتحاد الطلاب على رقم عبد الرحمن مقبل (15623906885). وقال إن على الطلاب الحضور إلى المطار الساعة العاشرة من مساء غدا السبت.

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