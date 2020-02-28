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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث مسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ خاص
ينشر "الخليج 365" آخرة تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي:
أسعار صرف الريال في العاصمة المؤقتة عدن:
الدولار أمريكي
شراء: 657
بيع: 663
ريال سعودي
شراء: 173
بيع: 174
درهم إماراتي
شراء: 174
بيع: 175
أسعار صرف الريال في صنعاء:
دولار أمريكي
شراء: 598
بيع: 600
ريال سعودي
شراء: 157.8
بيع: 158.2
درهم إماراتي
شراء: 158.8
بيع: 159.2
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