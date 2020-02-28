تعرف على آخر تحديث مسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الجمعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" آخرة تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي: أسعار صرف الريال في العاصمة المؤقتة عدن: الدولار أمريكي شراء: 657 بيع: 663 ريال سعودي شراء: 173 بيع: 174 درهم إماراتي Advertisements شراء: 174 بيع: 175 أسعار صرف الريال في صنعاء: دولار أمريكي شراء: 598 بيع: 600 ريال سعودي شراء: 157.8 بيع: 158.2 درهم إماراتي شراء: 158.8 بيع: 159.2

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