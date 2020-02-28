مناقشة إقامة المعرض الثاني للاختراع والإبداع بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات ناقشت اللجنة التحضيرية العليا لتنظيم المعرض الوطني الثاني للإختراع والإبداع، اليوم، في إجتماعها الأول برئاسة رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، استعدادات إقامة المعرض المقرر في الـ ٢٢ من نوفمبر القادم، ضمن احتفالات الجامعة بالذكرى الـ (50) لتأسيسها.

واستعرض الإجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، عدداً من المواضيع أبرزها تحديد شعار الفعالية والتصورات المالية الضرورية الخاصة بإقامة المعرض..ومناقشة الشروط والقواعد الخاصة بالمتقدمين للمسابقة والجوائز المخصصة للفائزين. وشدد رئيس جامعة عدن، على ضرورة تكاتف جهود أعضاء اللجنة التنظيمية لإنجاح هذا الحدث المهم في تاريخ الجامعة، وكذا ضرورة الإلتزام التام بموعد إقامة المعرض الذي يعتبر بصيص أمل وحلم يراود عقول كافة المبدعين والمخترعين الشباب.

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