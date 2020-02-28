شكرا لقرائتكم خبر عن يقتل زوجته بسبب تصرفها المشين مع والده.. فماذا فعلت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت نيابة حوادث شمال الجيزة حبس شاب في العقد الرابع من عمره على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته لاكتشافه علاقتها الجنسية بوالده، الذي عاونه في قتلها خشية فضح علاقته، وبحسب تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الرئيسي تزوج من المجني عليها منذ 8 سنوات، وأنجب منها طفلين، ومنذ 3 أشهر تركت الزوجة المنزل وعلم بارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاصـ، وأنها مقيمة لديه في إحدي محافظات الصعيد، وعندما علم مكانها ذهب لإحضارها وعاد بها لمنزل والده بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة العامة في تصريحات لـ«سيدتي» إن المتهم الرئيسي «عثمان. م» 41 سنة، قضي طوال 3 أشهر كاملة في تعذيب زوجته عقاباً لها على خيانتها، فكان يحرقها في أماكن حساسة من جسدها، ويتعدى عليها بالضرب المبرح حيث قرر في التحقيقات أنه كان يرغب في تأديبها وعقابها، وفي يوم الجريمة اعترف المتهم أنه استيقظ من النوم الساعة العاشرة ليلاً على أصوات وهمهمات ليفاجأ بزوجته ووالده يمارسان الرذيلة، وعندما شعرا باستيقاظه ادعيا النوم، فقام الزوج واصطحب الأطفال خارج الغرفة، وعاد حاملاً مطواة سدد بها طعنة في بطن زوجته، فصرخ والده محاولاً الاستفسار منه على سبب جريمته، نافياً إقامته علاقة جنسية معها».

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وأضافت المصادر أن المتهم عقب ضرب زوجته بالسكين حاول قتل والده أيضاً، ولكن يده ارتعشت عندما استجداه الأب مردداً: «أنا معملتش حاجة هي اللي غوتني هتضيع نفسك عشانها إحنا نخلص من جثتها وكأن مفيش حاجة حصلت»، وأن المجني عليها ظلت قرابة ساعتين على قيد الحياة تنزف جراء الطعنة التي أصابتها، وحاولت استعطاف زوجها وحماها لإنقاذها، فقام الأخير بكتم أنفاسها وخنقها بـإيشارب خشية فضح علاقتهما.

وتابعت المصادر أن الشرطة كشفت تفاصيل الجريمة، وألقت القبض على الزوج ووالده، بعد أن اشتبه فيهما أحد الجيران، خلال التخلص من الجثمان ومحاولة إلقائه في القمامة.