شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تزف قبل قليل بشرى سارة لكل المواطنين اليمنيين ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف وكيل وزارة الاوقاف والارشاد مختار الرباش بشرى سارة لليمنيين حيث قال : ان المملكة رفعت الحظر عن اليمنيين. واضاف الرباش في منشور على صفحته على فيسبوك: تواصلنا مع قيادة منفذ الوديعة البري والقنصل اليمني بالمنفذ فأكدوا لنا رفع الحظر عن جميع تأشيرات الزيارة. جديد "الخليج 365" Advertisements وواصل قائلا : تم رفع الحظر عن جميع تأشيرات الزيارة وفيز العمل والسماح لهم بدخول أراضي المملكة. واختتم الرباش منشوره قائلا :المنع على تأشيرات العمرة ما زال مستمراً حتى يتم ترتيب طاقم طبي متكامل وإن شاء الله قريباً يُرفع الحظر. وكانت المملكة العربية السعودية قد منعت عدة دول من بينها اليمنمن الدخول لأداء العمرة حتى تتم من الانتهاء من الترتيبات اللازمة لحماية المعتمرين.

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