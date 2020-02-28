شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات السعودية تباغت الجميع وتمنع المغتربين من السفر حتى لو كانت لديه تأشيرة خروج وعودة واقامته نظامية ..والسبب صادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 02:03 مساءً (متابعات _ الخليج 365) متعلقات :عصام تليمة يحسم الجدل ويقطع الشك باليقين بشأن وفاة الداعية الشهير يوسف القرضاوي ..والسلطات المصرية تطلق سراح ابنته Advertisements شاهد أشجع حيوان في العالم.. هاجم أسود مفترسة ونمور شرسة رغم صغر حجمه ولكن وحينما أوشك على افتراسها انقلبت الأمور رأساً على عقب والنتيجة صادمة! (فيديو) أقوى وأشرس أسد يفترس 30 كلب ورجل وعدد من المواشي في وجبة واحدة ولاكن النتيجة كانت صــادمه ! فتاة مصرية في مقتبل العمر من هذه الدولة العربية المحافظة تقتل والدتها بطريقة مروعة ، (والسبب صادم ولا يخطر على البال )

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