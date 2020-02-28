شكرا لمتابعة خبر عن عائلة حسني مبارك يجن جنونهم ويصابون بصدمة كبيرة بعد الكشف عن هذا الامر الخطير الذي وقع للرئيس حسني مبارك قبل وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - :عصام تليمة يحسم الجدل ويقطع الشك باليقين بشأن وفاة الداعية الشهير يوسف القرضاوي ..والسلطات المصرية تطلق سراح ابنته الجوازات السعودية تباغت الجميع وتمنع المغتربين من السفر حتى لو كانت لديه تأشيرة خروج وعودة واقامته نظامية ..والسبب صادم شاهد أشجع حيوان في العالم.. هاجم أسود مفترسة ونمور شرسة رغم صغر حجمه ولكن وحينما أوشك على افتراسها انقلبت الأمور رأساً على عقب والنتيجة صادمة! (فيديو) أقوى وأشرس أسد يفترس 30 كلب ورجل وعدد من المواشي في وجبة واحدة ولاكن النتيجة كانت صــادمه !

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